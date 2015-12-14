Чтобы купить или продать жилье на вторичном рынке, многие граждане обращаются в риэлторские агентства. Успех такого сотрудничества будет зависеть от условий договора, который вам предложат заключить.

Процесс взаимоотношений клиентов с риэлторами зачастую вызывает немало вопросов. С кем именно заключать договор – со специалистом, который будет проводить сделку, или с агентством, где он работает? За что именно отвечает риэлтор? Наконец, можно ли рассчитывать на компенсацию, если вам оказали некачественную услугу? Попробуем разобраться.

Обратная сторона закона

БН уже рассказывал своим читателям, как выбрать агента по недвижимости и зачем нужен такой специалист. Имеет смысл подробней остановиться на юридических особенностях взаимоотношений риэлторов и их клиентов. С 2002 года в России отменено обязательное лицензирование риэлторской деятельности. С тех пор государство фактически не контролирует профессию: нет определения риэлторской услуги, общепринятых требований к работе агентств и их сотрудников. А единственным документом, который регулирует отношения профессиональных операторов этого рынка с клиентами, является заключаемый между ними договор. Обязательные требования к нему, опять же, отсутствуют.



Агентства предлагают клиентам различные виды соглашений: договор комиссии, агентирования, возмездного оказания услуг. Все они предусмотрены Гражданским кодексом РФ и вполне законны. Выбор конкретной формы соглашения зависит от особенностей проводимой сделки и объема оказываемых агентством услуг.



Если работа будет вестись по эксклюзивному договору, то здесь соглашение необходимо заключать с агентством недвижимости, поскольку именно оно гарантирует исполнение обязательств по сделке. В том числе – отвечает за действия агента перед клиентом. Со стороны агентства подпись под договором ставит генеральный директор либо назначенный им представитель. Заключать соглашение с частным агентом возможно лишь в том случае, если он имеет статус индивидуального предпринимателя. Только так он может дать своему клиенту какие-либо гарантии.



Учитывая, что законодательные требования к содержанию агентского договора отсутствуют, объем ответственности, которую компания или ее сотрудник несет перед клиентом, нужно обязательно подробно прописывать в самом документе.



Клиенту имеет смысл запомнить, что он имеет полное право настаивать, чтобы в типовой договор, который ему предложит агентство, были внесены те или иные дополнительные пункты. Конечно, если они не нарушают действующее законодательство.



Наряду с основным соглашением на оказание услуг агентством часто заключают с клиентами договор поручения. К примеру, если клиент не хочет самостоятельно регистрировать право собственности, заниматься сбором необходимых для проведения сделки документов и т.д., то за него это делает агент.



Впрочем, по мнению экспертов, договоры поручения могут нести потенциальную опасность для клиентов, поэтому к их заключению нужно относиться предельно внимательно, четко представляя, какие именно действия и в каком объеме вы поручаете.

Проверяем чистоту

Во многих агентских соглашениях сказано, что риэлтор обязан проверить историю объекта, который хочет приобрести его клиент. Но практика такова, что если в дальнейшем сделку признают недействительной, агент не понесет за это никакой ответственности. По закону о государственной регистрации прав на недвижимость (122-ФЗ) – зарегистрированное право собственности можно аннулировать через суд. А предусмотренная тем же 122-ФЗ компенсация несостоявшемуся покупателю ограничивается суммой в 1 млн руб.



Для получения этой выплаты нужно обратиться в суд и установить, по чьей именно вине покупателю причинили ущерб. То есть найти виновника и, опять же, через суд получить с него компенсацию. Впрочем, по словам юристов, это все скорее теория, на практике же доказать недобросовестность агента, а тем более взыскать с него неустойку, почти нереально.



К тому же, по действующим законам, риэлтор не обязан отвечать за добросовестность продавца. Клиенту необходимо отдавать себе отчет в том, что сделка может быть оспорена – даже если агентство провело свою работу без ошибок. К примеру, если после регистрации прав покупателя неожиданно объявился наследник, о существовании которого никому не было известно.

В ответе за сделку

В отсутствии законодательного регулирования риэлторской деятельности все конфликты между агентами и их клиентами решаются исходя из положений Закона о защите прав потребителей. В соответствии с 29-й статьей этого документа в случае расторжения договора с агентством недвижимости потребитель может требовать «полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы».



Однако, по словам специалистов, случаи, когда риэлтор выплачивал компенсацию клиенту, встречаются крайне редко. На практике ответственность риэлтора практически всегда ограничивается суммой полученных им комиссионных. Прописанные в договоре штрафы и неустойки редко принимаются судами – любые формы заключенных между сторонами соглашений служители Фемиды квалифицируют как договоры возмездного оказания услуг. А главная особенность таких соглашений состоит в том, что в случае их одностороннего расторжения взыскать неустойку практически невозможно.



В сухом остатке получаем следующее: судебная практика по разрешению конфликтов между риэлторами и их клиентами на сегодня не сложилась. Во многом из-за того, что законодательного регулирования риэлторской деятельности, правовых норм и обязательной имущественной ответственности риэлторов сегодня не существует.



Клиентам остается уповать лишь на то, что добросовестные агентства недвижимости дорожат своей репутацией, что может служить определенной гарантией качества их услуг.



Плюс к этому, случаи мошенничества на вторичном рынке жилья давно уже не носят массового характера. Здесь свою роль сыграла как система государственной регистрации прав, так и значительная работа профессионального сообщества по популяризации цивилизованного рынка жилья.



Дополнительной гарантией для клиента может стать членство агентства, выбранного в качестве посредника, в каком-либо профессиональном объединении, поскольку ответственность их членов, как правило, застрахована. В случае форс-мажора это в той или иной степени покроет финансовые потери клиента.



Возможно, имеет смысл самостоятельно застраховать титул собственности. Стоимость такой услуги зависит от стоимости жилья и срока страхования.

В любом случае нужно помнить: стопроцентной гарантии чистоты сделки вам никто не даст. Оценить все риски, связанные с покупкой жилья на вторичном рынке, крайне затруднительно.





Текст: Сергей Бардин, Андрей Грязнов Фото: Алексей Александронок