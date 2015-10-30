В определенных ситуациях собственники объектов недвижимости вынуждены отстаивать свои права и законные интересы в суде. Грамотно составленный иск позволяет умерить амбиции противной стороны и расположить к себе судью.

Образцы исковых заявлений и советы по их составлению традиционно вывешиваются на сайтах судов. Однако, как свидетельствуют опрошенные БН юристы, такие шпаргалки далеко не всегда спасают граждан от ошибок.

Кому дело подсудно

«Обычно споры с недвижимостью связаны с ее разделом при разводе и наследовании», – уточняет юрист сервиса Правовед.ru Эдуард Мирасов. И зачастую спорную ситуацию без обращения в суд не решить.



Право заинтересованных лиц обращаться в суды прописано в Гражданском процессуальном кодексе РФ (ГПК РФ). Сразу оговоримся, ГПК РФ регулирует «техническую» сторону вопроса – содержит пошаговую инструкцию, что нужно делать в ходе судебных разбирательств. В Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) регулируются сами общественные отношения. И на первом этапе для заявителя гораздо важней именно процессуальные нормы. Ведь ему для начала необходимо, чтобы иск был принят судом в производство.



Форма и содержание искового заявления, а также перечень прилагаемых документов определены статьями 131 и 132 ГПК РФ.

Прежде всего, в иске следует указать наименование суда, в который подается заявление. Составитель заявления не должен ошибиться в определении компетентной судебной инстанции.



Так, дело может быть подведомственно арбитражному суду или суду общей юрисдикции. Если же дело подведомственно суду общей юрисдикции – есть различия в полномочиях мирового судьи или районного суда. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ, дела по имущественным спорам до 50 тыс. руб. (за исключением дел о наследовании имущества и ряда других) рассматривает мировой судья. Выше – районный суд.



Кроме подведомственности, также существуют нормы подсудности. Нужно уточнить, в какой именно суд из общего круга судов с соответствующей компетенцией следует обращаться. «Один из основных вопросов, стоящих перед судьей, принимающим решение о возбуждении гражданского дела, – вопрос о подсудности, то есть вопрос об определении пределов компетенции данного суда по рассмотрению и разрешению данного дела», – поясняют эксперты портала Allstatepravo.ru.

Определяем круг участников

Итак, в шапке искового заявления пишется полное наименование суда, в который направляется иск. Далее указывается фамилия, имя, отчество и полный домашний адрес истца.



Кстати, встречаются жизненные коллизии, при которых истец и ответчик проживают в одной квартире. Или гражданин, подающий исковое заявление, редко появляется по месту регистрации. Возникает угроза, что недобросовестная сторона спора просто станет забирать и уничтожать не предназначенную ей корреспонденцию из почтового ящика. В таких случаях юристы рекомендуют заявителям отдельной строкой указывать свой почтовый адрес (электронную почту, номера телефонов) для извещений о времени и месте проведения судебного заседания, о совершении каких-либо процессуальных действий и т. д.



Далее в заявлении прописываются фамилии, имена и отчества ответчика, третьих лиц, их место жительства. Третье лицо – гражданин или организация, на чьи права может повлиять решение суда по делу. Если в деле участвует организация, указывается ее полное наименование и также адрес.

Таким образом, в документе перечисляется весь круг участников процесса.



Впрочем, нужно понимать, что истец не всегда может правильно определить, кто является участником процесса, а кто – нет. Нотариус Петербургской нотариальной палаты Алексей Комаров подсказывает, что истцы часто не указывают в документах таких третьих лиц, как Росреестр или Бюро технической инвентаризации… Однако к подобным ошибкам судья, скорее всего, отнесется со снисхождением. И сам суд в ходе заседания определит их круг постановлением.



Другое дело, что истец должен подробно указать всю возможную информацию о местонахождении ответчика.

Что содержит иск

Если иск подлежит оценке, во вводной части указывается его цена. «Цена иска определяется только по имущественным требованиям, – уточняют юристы портала Vseiski.ru. – Одной из частых ошибок является включение в сумму претензий требования о компенсации морального вреда. Это неправильно. Требования о компенсации морального вреда относятся к неимущественным».



Исходя из цены иска, рассчитывается госпошлина. Уплата пошлины не в полном объеме является основанием для оставления заявления без движения.



Сам расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм указывается уже в мотивировочной части заявления. А при явном несоответствии цены иска и стоимости истребуемого имущества цену иска определяет судья.



Далее по центру заявления размещается наименование искового заявления, указывающее на категорию спорных отношений. Определить категорию нетрудно, поскольку наиболее значимые правоотношения оформлены в кодексы. Соответственно, категория будет совпадать с наименованием соответствующего нормативного акта либо отрасли права – например, «Исковое заявление о разделе наследственного имущества».



Основная часть искового заявления делится на описательную (мотивировочную) и просительную части.



В описательной части истец излагает суть дела в произвольной форме. Рекомендуется последовательное изложение обстоятельств спора и причин его возникновения. Перечисленные обстоятельства должны быть доказуемы, то есть подтверждаться письменными доказательствами, показаниями свидетелей, результатами проведенной экспертизы и пр.). «В некоторых случаях необходимо также подтверждение соблюдения порядка досудебного урегулирования конфликта с указанием даты направления претензии», – уточняют адвокаты портала Advokat-moskva.ru.



Заявитель может обойтись изложением обстоятельств, не пытаясь подсказывать судье, какие правовые нормы нарушены ответчиком. Юридическую оценку произошедшему даст сам суд. «Суд полно и всесторонне исследовал юридически значимые обстоятельства, дал оценку представленным сторонами доказательствам и пришел к обоснованному выводу, что…» – пишут судьи в постановлениях.



В просительной части прописываются требования истца к ответчику с указанием способа защиты нарушенного или оспариваемого права. Например: «Прошу произвести раздел наследственного имущества...».

Три судьбы иска

Порядок подачи искового заявления определен статьями 133-136 ГПК РФ. На принятие решения судье отводится пять дней.



Впрочем, принятие иска в производство происходит, только если выполнены два условия: есть юридические предпосылки на предъявление иска и соблюдены условия порядка предъявления иска. В противном случае произойдет одно из трех: отказ в принятии иска, возвращение искового заявления, оставление искового заявления без движения.



Отказ в принятии искового заявления оформляется вынесением судьей мотивированного определения. И в перспективе истец теряет право повторно обратиться в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. Правда, заявитель сохраняет право подать частную жалобу о непринятии искового заявления.



При возврате заявления судья в определении указывает, в какой суд следует обратиться заявителю, если дело неподсудно данному суду, или как устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению дела. То есть возврат не препятствует повторному обращению в суд с тем же иском после устранения замечаний. Если же срок устранения указаний судьи будет нарушен, заявление вообще считается не поданным.



При оставлении иска без движения последствия такие же, как и при возврате. И, как рассказывает юрист сервиса Правовед.ru Любовь Давлятчина, иногда иск остается без движения по формальным или надуманным основаниям. Но обычно юристы не оспаривают данные определения суда, предпочитая устранить «нарушения» в целях экономии времени.



Таким образом, напрашивается вывод, что процедура подачи иска таит множество подводных камней. Поэтому, если ваше рабочее время стоит дорого, лучше всего обратиться к юристам.

Текст: Игорь Чубаха Фото: pressfoto.ru, Алексей Александронок Коллаж: Владимир Щербаков